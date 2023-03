Covid-19: Maricá amplia a campanha de vacinação bivalente para trabalhadores e profissionais de saúde

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta terça-feira (28/03), a vacinação com a bivalente para trabalhadores e profissionais de saúde com 50 anos ou mais, que tenham recebido, no mínimo, duas doses das vacinas anteriores (monovalentes). As pessoas desse grupo que atuam na rede municipal de saúde receberão o reforço atualizado progressivamente nos seus locais de trabalho; já aqueles que trabalham na rede privada ou em outras cidades podem tomar a dose bivalente de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Central e Jardim Atlântico, assim como nas USF Marinelândia, São José 2 e Chácara de Inoã das 9h às 16h.

Para se vacinar, os trabalhadores e profissionais de saúde a partir de 50 anos devem ter recebido a última dose há, no mínimo, quatro meses e apresentar um dos seguintes documentos: carteira de órgão de classe (como CRM, Coren, dentre outros) ou comprovação de vínculo empregatício na área da saúde. Lembrando que o reforço com a dose bivalente oferece proteção contra novas variantes da Covid-19, como a ômicron, por isso é fundamental fortalecer o sistema imunológico para combater a doença.

A aplicação da bivalente está em repescagem permanente para pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos e imunossuprimidos a partir de 12 anos. O reforço também está disponível para esses públicos nas USF Central, Jardim Atlântico, São José 2, Chácara de Inoã e Marinelândia.

As equipes das USF irão agendar a vacinação domiciliar das pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos com dificuldade de deslocamento aos polos; idosos acamados; indígenas; além de moradores e trabalhadores de Instituições de Longa Permanência (ILPIs).

São consideradas pessoas com deficiência permanente aquelas que possuem impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Em relação à imunossupressão, se enquadram: transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; vivendo com HIV; que tenham doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides; em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; aqueles com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias); com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; além daqueles com neoplasias hematológicas.

Relação dos polos de vacinação bivalente contra a Covid-19

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, nº 241, Centro. (9h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu. (9h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (9h às 16h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (9h às 16h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n, São José do Imbassaí. (9h às 16h)

Profissionais e trabalhadores de saúde que atuam na rede municipal

A vacinação será realizada no próprio local de trabalho

Aplicação da bivalente em pessoas com deficiência permanente com dificuldade de deslocamento aos polos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, seus trabalhadores, indígenas e idosos acamados

– As equipes das unidades realizarão o agendamento da vacinação domiciliar