Blitz da Lei Seca em Niterói flagra motoristas bêbados em mais da metade das abordagens

Em uma blitz da Operação Lei Seca na Avenida General Milton Tavares de Souza, em Niterói, no último sábado, mais da metade dos motoristas abordados estavam dirigindo sob efeito de álcool. Foram parados na ação 75 condutores e 38 se recusaram a fazer o teste do bafômetro (50,7% do total).

Entre os motoristas flagrados alcoolizados, 36 apresentaram recondutores habilitados para seguir viagem. Outros dois tiveram seus carros removidos para um depósito público. Mais de 1.400 flagrados no final de semana.

A Operação Lei Seca realizou 40 ações de fiscalização durante o final de semana. Foram abordados 3.219 condutores em todo o estado do Rio, com um percentual de 16,2% de alcoolemia. Ao todo, 1.429 motoristas estavam dirigindo sob efeito de álcool.

A taxa de alcoolemia mais alta foi registrada em Niterói, no sábado, com 50,7%. Já na capital, a maior incidência de motoristas bêbados aconteceu em uma blitz com uma equipe de moto patrulha na Avenida Gláucio Gil, no Recreio dos Bandeirantes, na última sexta-feira: 39%, com 16 recusas.

No interior do estado, uma ação de fiscalização em Bom Jesus de Itabapoana registrou 35,6% de taxa de alcoolemia, com 73 motoristas alcoolizados. Em Paraty, o índice foi de 16,1%.