Ônibus é atingido por tiros e três pessoas ficam feridas

Um ônibus da linha 905 (Bonsucesso - Irajá) que passava por Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, foi atingido por tiros no cruzamento das Ruas Ourique e Pindaí. Segundo informações da Polícia, facções rivais disputam território na região. Ao menos seis disparos atingiram o para-brisa do veículo.

Uma jovem acabou baleada. O motorista e outro passageiro ficaram feridos por estilhaços de vidro.

Mesmo ferido, o motorista conseguiu prosseguir viagem e parar em um posto de gasolina, onde recebeu auxílio de um motorista de aplicativo. Todos foram encaminhados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A Rio Ônibus divulgou nota afirmando que diariamente ocorrem situações que interrompem o ir e vir de passageiros e rodoviários. A entidade reiterou ainda que, esta é uma questão de segurança pública.