Após proibição, tradicional lavagem de escadaria em Maricá é reconhecida como patrimônio imaterial

A tradicional lavagem da escadaria da Igreja Nossa Senhora do Amparo, em Maricá, acontece todo início do ano e é uma forma de expressão das religiões de matrizes africanas na cidade. Este ano, no entanto, a tradição foi proibida pelo padre responsável pela igreja e revoltou fiéis.

Nessa quarta-feira (15), a lavagem foi tombada como patrimônio imaterial da cidade.

A tradição existe há 24 anos na cidade e está no calendário oficial de eventos do município, desde a promulgação da Lei nº 2512/14. Porém, em janeiro deste ano, os fiéis foram impedidos de lavar as escadarias e puderam somente realizar um cortejo e lavar a calçada da Paróquia.

Com a repercussão do caso, políticos, fiéis e a classe artística maricaense realizaram através da Câmara Setorial de Cultura Afro-Brasileira de Maricá, uma nota de repúdio ao caso, seguida de uma proposta de tombamento, encaminhada para o vereador Igor Corrêa, que a levou até ao presidente da câmara de vereadores de Maricá, Aldair de Linda.

“A Lavagem da Escadaria é muito mais que um ato sagrado e pacífico pela Paz no Mundo, representa sobretudo o Marco Civilizatório de Maricá, onde a luta do povo negro, para além da reprodução histórica da lavagem, representa o povo que apesar de escravizado contribuiu para a construção social da cidade de Maricá que hoje temos, onde construíram vínculos afetivos profundos ao longo da história através de seus próprios ancestrais, que hoje compõem e permeiam a rica cultura de nossa cidade", disse.

O evento, que faz parte do calendário religioso e turístico da cidade de Maricá, é anualmente publicado no site da Prefeitura de Maricá, como informado no último dia 09 de janeiro de 2023.