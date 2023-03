Lei Seca flagrou 359 motoristas alcoolizados no último fim de semana

A Lei Seca realizou 42 ações de fiscalização em todo o Rio de Janeiro durante o fim de semana. No total, mais de 2 mil motoristas foram abordados pelos agentes e 359 estavam dirigindo sob efeito de álcool (17,1%).

O município do Rio registrou a maior taxa de alcoolemia durante a operação do fim de semana. No bairro da Tijuca, os policiais flagraram dirigindo sob o efeito de álcool 45,2% dos motoristas abordados no dia 10 de março. Já na Vila da Penha foram 36,7% e em Realengo, 29,6%.

O segundo ponto com maior incidência de motoristas reprovados no exame do bafômetro ocorreu na cidade de Rio das Ostras, na Região das Baixadas Litorâneas, com percentual de 44,3%. Na ação realizada no dia 11 de março, 43,1% dos condutores parados na operação tiveram a habilitação suspensa após testarem positivo na cidade de Cabo Frio.

Na Região Serrana, Nova Friburgo teve ação com 9,5% de alcoolemia em uma das blitzes.

Relembramos sobre a importância de não misturar álcool e direção.

Nunca dirija depois de beber!