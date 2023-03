Viaduto do Jardim Catarina vai receber Cidade Ilustrada

Mais um local de grande movimentação em São Gonçalo vai receber o projeto Cidade Ilustrada. O viaduto do bairro Jardim Catarina, inaugurado em junho do ano passado, já começou a receber marcações que, em breve, vão dar forma a um novo grafite. Este é o sexto viaduto a fazer parte do projeto. Os elevados de Marambaia, Colubandê, Tribobó e Maria Paula também ganharam a arte, além dos quatro paredões no Centro de Alcântara, onde está registrada, em cores, a história da cidade.

“A nova pintura vai ter uma padronagem minimalista nas laterais em tons claros e terrosos, o que vai dar bastante luz ao novo ambiente arquitetônico”, explicou o curador do projeto, Marcelo Eco. “E, na parte interna, vamos ter a representação da vegetação e das aves que fazem parte do dia a dia dos gonçalenses, como sabiás, biquinhos, canários da terra”, disse.

O novo viaduto recebe as tintas dos grafiteiros Marcelo Alio, Dyego Xamp, Eduardo Tex, Layla Werneck, Gabriella Marinho, Raffael Pereira, Siridomuro, Igor Skid, Thiago Tr3p. A direção de arte e o design abstrato ficam a cargo de Marcelo Eco e do produtor José Luiz Mancha.

A pintura em grafite faz parte de um movimento de revitalização de toda a cidade, idealizado pelo prefeito Capitão Nelson, que tem o objetivo de valorizar e dar espaço aos artistas locais, ao mesmo tempo em que transforma as paredes dos viadutos em grandes obras de arte ao ar livre. Os custos do projeto são arcados pela Secretaria de Meio Ambiente, graças a repasses de compensações ambientais.