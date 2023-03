Recapeamento de ruas chega a Piratininga, em Niterói

A Prefeitura de Niterói segue com os serviços de recapeamento de ruas na cidade. Dessa vez, os trabalhos estão acontecendo na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, em Piratininga, na Região Oceânica.

Devido ao grande tráfego local, a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) está executando o trabalho durante a noite e madrugada, no período das 22h às 4h. Com 1,5km de extensão, a expectativa é concluir as intervenções esta semana. Na última quinzena, a Emusa concluiu a aplicação de nova massa asfáltica nas pistas exclusivas de ônibus da Alameda São Boaventura, no Fonseca, e na Alameda Carolina, em Icaraí.

"Os investimentos previstos em recapeamento para 2023 são de R$40 milhões", detalha o presidente da Emusa, Paulo Cesar Carrera.

Desde o início do ano, a equipe da Diretoria de Pavimentação e Reparos da Emusa já recapeou oito vias em cinco bairros diferentes: Estrada Bento Pestana (RJ 100), no Baldeador; Rua Expedicionário Osvaldo José de Oliveira, no Largo da Batalha; Rua Rouxinol, em Itaipu; Rua São Fábio, em Itaipu; Rua Francisco Dutra, em Icaraí; Rua Leandro Mota, em Icaraí; Alameda São Boaventura (pistas exclusivas de ônibus); no Fonseca e Alameda Carolina, em Icaraí.