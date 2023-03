Icaraí terá mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (10)

A partir desta sexta-feira (10), e durante todo o fim de semana (11 e 12), o bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, terá alterações no trânsito para a continuação das obras que, ao final, trarão mais fluidez ao tráfego e uma melhoria na qualidade de vida da população. As mudanças serão necessárias para o início uma nova fase da obra de construção da Praça na Rua Mem de Sá, em Icaraí. Operadores da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) estarão em locais estratégico orientando motoristas.

No dia 10, a alteração terá início às 7h com interdição de uma faixa da Rua Mem de Sá, no trecho compreendido entre as ruas Miguel de Frias e Castilho França. Durante o fim de semana, a partir das 0h do sábado (11) até as 18h do domingo (12), a Rua Miguel de Frias, na altura da Rua Mem de Sá, irá operar apenas em duas faixas. Já a Rua Mem de Sá ficará totalmente interditada ao trânsito no trecho entre a Rua Miguel de Frias e a Rua Castilho França, das 0h do sábado até às 18h do domingo.

Acesso – Os motoristas que chegam pela Av. Marquês do Paraná e Rua Miguel de Frias para acessar a Rua Mem de Sá deverão entrar pela nova via aberta ao lado direito da Rua Miguel de Frias, contornando a praça seguindo em direção à Rua Castilho França de onde poderão chegar à Rua Mem de Sá.

Ônibus e veículos pesados – As linhas dos ônibus 34 A, 35, 39, 40, 45 e os veículos pesados serão desviados para a Rua Gavião Peixoto, seguindo pela Rua Álvares de Azevedo até a Rua Mem de Sá.

Durante o período de interdição, o ponto de ônibus que fica em frente ao nº 34 da Rua Mem de Sá passará a operar em frente ao nº 70 da mesma via. Será proibido estacionar na Rua Álvares de Azevedo nos dias 10, 11 e 12 no trecho compreendido entre as ruas Gavião Peixoto e Mem de Sá.

Intervenções – As obras integram o Plano Niterói 450 Anos e preveem uma praça que irá ligar a Rua Castilho França à Rua Miguel de Frias. O objetivo é melhorar a mobilidade na região, já que o acesso a Icaraí vai ser facilitado com uma nova ligação da Rua Roberto Silveira com a Fagundes Varela, mesmo durante o horário da faixa reversível. Além da praça, toda a calçada no entorno está sendo refeita com nova repaginação e acessibilidade. O projeto faz parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS).