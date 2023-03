Campos dos Goytacazes vive epidemia de dengue

Entre janeiro e março deste ano, foram confirmados 613 casos de dengue em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O aumento no número de casos fez a Secretaria Municipal de Saúde declarar epidemia de dengue na cidade. A constatação aconteceu depois que a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde observou que desde as primeiras semanas de fevereiro, as ocorrências de pessoas confirmadas com a doença superavam a média histórica de casos desde 2009.

Até o momento, não há casos de zika e chikungunya. Segundo informações do município, desde janeiro, quando a secretaria de Saúde começou a notar um aumento no número de pessoas acometidas pela doença, a Prefeitura criou uma força-tarefa, unindo várias secretarias para combater o mosquito Aedes aegypti responsável pela transição de dengue e outras doenças.

Além disso, existe também ações feitas pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, cuja atuação vem colaborando com a luta contra a dengue por meio de um projeto de combate ao mosquito nas escolas e outras práticas informativas.