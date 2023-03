Maricá lança Incubadora de Cultura com mais de 1200 vagas em cursos e oficinas

A Prefeitura de Maricá vai abrir 1.228 vagas para cursos e oficinas gratuitas nas áreas do cinema, games e carnaval para moradores do município maiores de 16 anos. A data de abertura das inscrições será divulgada nos próximos dias. As aulas serão realizadas na Incubadora de Inovação Social de Cultura, espaço com salas de games, edição, digital, estúdio de gravação e local interativo para a realização de coworking. A iniciativa é do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Cultura e o Instituto Brasil Social (IBS).

Serão seis cursos na área de cinema (Assistente de Direção, Fotografia para cinema e vídeo, Edição para cinema e vídeo, Roteiros para obras audiovisuais, Produção de cinema e Direção de Artes) e três de games (Programação Blueprints, Montagem e composição de cenários e de Render e iluminação). Em parceria com a Escola de Samba Pimpolhos da Grande Rio e com o bloco Ilê Aiyê também serão oferecidas 11 oficinas de capacitação para a formação dos desenvolvedores no setor carnavalesco e o aprimoramento da cultura do Carnaval em Maricá.

As aulas serão presenciais e proporcionarão aos desenvolvedores a oportunidade de aprimorar e adquirir maturidade em gestão, inteligência competitiva, ensinamentos sobre finanças e empreendedorismo. A Incubadora de Inovação Social de Cultura fica na Rua Álvares de Castro, nº 699, no Centro de Maricá. ”A Incubadora de Inovação Social irá ofertar ao setor uma infraestrutura de apoio e mentoria organizativa para ampliar as potencialidades culturais de Maricá”, destaca o presidente do ICTIM Celso Pansera.

O secretário de Cultura Sady Bianchin disse que a Incubadora vai permitir que sejam colocadas em pauta temas pertinentes à construção de políticas públicas estruturantes. “Nas linguagens artísticas como o cinema, games, audiovisual e carnaval, as metodologias pedagógicas implementadas serão essenciais para a transformação social, com formação, reflexão e inclusão, num verdadeiro exercício de cidadania em Maricá", ressaltou Sady.

Incubadora Social de Cultura

Para Mariana Figueiredo, gerente geral do projeto, a Incubadora de Inovação Social em Cultura apresenta-se como um mecanismo para a produção de movimentos criativos, agregando ao município projetos com forte impacto e o desenvolvimento do setor, por meio da oferta de oportunidades de estágios, empregos e projeção de novos negócios e startups.

"A Incubadora de Inovação Social em Cultura, ao unir cinema, games e carnaval torna-se um espaço completo que pensa como uma grande produtora. Todos que desejarem fazer parte deste espaço terão oportunidades para crescerem profissionalmente e construírem suas carreiras com projetos inovadores", reforça Mariana.

A Incubadora disponibilizará aos desenvolvedores um novo olhar sobre a formação e qualificação profissional, unindo, de maneira dinâmica, o estudo profundo de conceitos teóricos e uma imersão prática que garante experiências únicas ao vivenciar o cotidiano de produções profissionais, enquanto ainda estão realizando os cursos e oficinas.

"Projetos como esse possibilitam a construção do empreendedorismo, sustentabilidade e inovação da tecnologia social. Maricá é uma cidade que pensa nisso”, afirma o presidente do Instituto Brasil Social, Rosalvo Costa. Mais informações sobre as oportunidades oferecidas, formas de inscrição e pré-requisitos estão disponíveis no site www.incubacultura.org.br.

Cursos oferecidos

Cinema

Assistente de Direção

Fotografia para cinema e vídeo

Edição para cinema e vídeo

Roteiros para obras audiovisuais

Produção de cinema

Direção de artes

Games

Programação Blueprints

Montagem e composição de cenários

Render e iluminação

Carnaval - Pimpolhos da Grande Rio

Oficina de Canto e Composição

Oficina de Percussão

Oficina de Cavaco

Oficina de Alegoria

Oficina de Fantasia

Oficina de Danças do Carnaval

Oficina de Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Bloco Ilê Aiyê

Curso de Dança

Curso de Percussão

Curso de Cidadania

Curso de Toques Sagrados