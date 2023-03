Prefeitura de Maricá realiza seletivas de futsal

Ao todo, 41 atletas participaram das avaliações, nas categorias sub 9, sub 11 e sub 13 - Foto: Divulgação/Paulinne Carvalho

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou neste fim de semana, dias 04 e 05/03, na quadra da Arena Flamengo (Flamengo), as seletivas de futsal do projeto Maricá Esporte Competições, que tem como objetivo principal, identificar potenciais talentos oriundos dos projetos socioesportivos. Ao todo, 41 atletas participaram das avaliações, nas categorias sub 9, sub 11 e sub 13. Membros da comissão técnica foram os responsáveis pelos testes que resultaram na aprovação de 10 atletas.

“Em 2023, abrimos as seletivas para o projeto Maricá Esporte Competições e estamos muito empolgados com a oportunidade de observar e descobrir talentos do município que tenham o sonho de ser atleta e defender nossa cidade em competições”, explicou a coordenadora do Maricá Esporte Competições, Mariana Mello.

Segundo Mariana, o futebol tem um ciclo completo dentro do projeto.

“Os atletas começam desde pequenininhos, no sub 9 do futsal, aí quando ficam mais velhos, nós os direcionamos para o campo, onde mantemos o sub 15 e o sub 17. Além disso, como em Maricá existe um clube, o Maricá Futebol Clube, mesmo que este não seja ligado diretamente ao projeto, nós temos a oportunidade de encaminhar os atletas, para que haja a formação completa”, completou.

Projeto Maricá Esporte Competições

O Projeto Maricá Esporte Competições faz parte do projeto Maricá + Esporte e surgiu como uma iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos dos projetos sócio esportivos promovidos pela Prefeitura de Maricá. Estes atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciarão sua vida competitiva com estrutura fornecida pelo projeto.Contemplando 5 modalidades – Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Karatê e Vôlei -, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias para as competições (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).