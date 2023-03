Prefeitura de Niterói entrega obras de reforma do Médico de Família de Ititioca

Na manhã desta terça-feira (28), a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou as obras de reforma e ampliação do módulo do Programa Médico de Família (PMF) Ititioca. O investimento municipal nas intervenções foi próximo de R$ 328 mil. A unidade recebeu novas instalações, áreas de circulação e acessos, proporcionando mais conforto e segurança para os usuários e funcionários.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, a inauguração das obras do PMF Ititioca é um marco importante para a saúde pública de Niterói.

"As intervenções realizadas na unidade vão permitir que possamos atender melhor a população, com mais conforto e segurança para todos. É uma demonstração do nosso compromisso em oferecer uma saúde pública de qualidade e acessível para todos", destacou.

O PMF Ititioca conta com duas equipes formadas, cada uma, por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. No local, são atendidas 4.649 pessoas das 1.254 famílias cadastradas.

O diretor-geral da FeSaúde, Pedro Lima, ressaltou a importância do trabalho em equipe para a construção de uma saúde pública de qualidade.

"As obras de reforma e ampliação do módulo do PMF Ititioca são resultado do esforço e do compromisso de todos os colaboradores e empregados públicos da FeSaúde. Juntos, estamos trabalhando para oferecer um atendimento de excelência e um cuidado cada vez mais humano para a população de Niterói", afirmou.

A unidade possui consultórios clínicos, consultório de saúde bucal, escovário, sala de vacina, dispensário de medicamentos, sala de esterilização, sala de procedimento, sala dos agentes comunitários de saúde, almoxarifado, entre outros.

As obras nas unidades do PMF fazem parte de um conjunto mais amplo de investimentos na área da saúde no âmbito do Plano Niterói 450. Até 2024, apenas na Saúde, a Prefeitura de Niterói vai investir cerca de R$ 260 milhões em obras em toda a rede de atendimento, além de R$ 25 milhões na modernização dos equipamentos e na renovação do parque tecnológico das unidades de saúde. No total, o Plano Niterói 450 prevê cerca de R$ 2 bilhões em investimentos até o final de 2024, em áreas como Saúde, Educação, Comunidades, Clima & Resiliência, entre outros.

Presenças - Estiveram presentes a vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família da Fundação Municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos; representantes da Associação de Moradores da Ititioca; o secretário municipal de Relações Institucionais, Rodrigo Farah; o secretário regional Antonino Mendes; o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Niterói, Joaquim Jorge; o presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói, Manoel Amâncio; e o vereador Paulo Eduardo Gomes, entre outras autoridades.