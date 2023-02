Secretaria de Educação promove segunda edição do curso Revisitando a Literatura Niteroiense

A Secretaria Municipal de Educação está com inscrições abertas para o curso “Revisitando a Literatura Niteroiense", uma oportunidade de mergulhar na obra dos escritores nascidos na cidade. Quem quiser conhecer o universo literário produzido em Niterói tem até sexta-feira (3) para se inscrever para o curso gratuito pelo e-mail memorial@educacao.niteroi.rj.gov.br. As aulas começam na segunda-feira (6).

Serão dez encontros, que vão abordar diversos temas relacionados à cultura, à história e à produção literária no município. O curso é aberto à toda população.

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Educação de Niterói e da Fundação Municipal de Educação, por meio da Subsecretaria de Projetos Educacionais e Transversais, via Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense.

Nesta segunda edição do curso, revisita os encontros de escritores como Lili Leitão, Horácio Pacheco, Guaracy Souto Mayor, Luís Antônio Pimentel, Márcia Peçanha, Beatriz Chacon e Wanderlino Leite Netto, entre outros. As aulas relembram as conversas dos intelectuais no extinto Café Paris, que abrigava rodas literárias na Niterói do século 19 e vai até os eventos mais contemporâneos, como os saraus organizados por grupos de literatura da cidade.

De acordo com o curador do projeto, o escritor e pesquisador de memória literária Jordão Pablo de Pão, a metodologia é inédita.

"Durante as aulas, teremos apresentações de momentos históricos, dialogando com as colaborações orais trazidas por escritores, editores e intelectuais. Estes serão convidados para participar das rodas de leitura", afirma Jordão.

Os encontros acontecerão na primeira segunda-feira de cada mês, no período de março a dezembro, das 14h às 16h30, na Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, no Campo São Bento, Icaraí. Os participantes receberão, ao final do curso, um certificado concedido pelo Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense. Mais informações pelo WhatsApp 21 98899-6338.