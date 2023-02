Kobra inaugura painel em Niterói, mural de 300m² é o segundo feito pelo artista na cidade

Niterói vai ganhar, nesta segunda-feira (27), às 17h, um novo painel do muralista Eduardo Kobra. Desta vez, no muro do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap).

A iniciativa faz parte das comemorações dos 450 anos da cidade e é organizada pela Prefeitura, em parceria com a Águas de Niterói e com a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Agora, os niteroienses poderão ver bem na entrada da cidade, a arte exposta em um mural de 300m², cujo tema é a vida cotidiana de quem mora na cidade. Com painéis espalhados pelo mundo em países como Estados Unidos, Holanda, Portugal e Espanha, esta é a segunda obra exposta pelo artista na cidade. A primeira está localizada na Zona Sul de Niterói, no bairro de São Francisco. Lá a obra foi inaugurada no ano passado e estampa a clínica Oncomed, que presta serviços aos pacientes do SUS.

Para Kobra, esta é mais uma ocasião para homenagear a cidade. "A avenida é super movimentada, todo mundo que passar por aqui vai poder ter um momento de contemplação de um trabalho que retrata justamente uma cena do cotidiano da própria Niterói", explicou o artista.