Moradores da Brasilândia alertam sobre entulho e lixo em canal

Moradores denunciam abandono em canal no bairro da Brasilândia - Foto: Divulgação/Foto do leitor

Moradores da Brasilândia, em São Goncalo, estão preocupados com o entulho e lixo acumulados em um canal, trecho do Rio Imboaçu, que corta o bairro. No local, Rua Capitão Costa, esquina com Avenida Imboaçu, há uma ponte. Segundo moradores, o acúmulo de detritos no canal pode agravar a situação de enchente em dias de forte chuva, como as que caíram nas últimas semanas.

"Quando o rio enche, a água quase alcança a ponte, fica muito perigoso", alerta um morador.

O acúmulo de lixo em uma tubulação instalada ao longo do Rio Imboaçu, altura do Zé Garoto, já havia sido divulgado pela reportagem de O SÃO GONÇALO no início desta semana (21).

Em resposta sobre o caso do bairro Brasilândia, a Prefeitura de São Gonçalo informou que a Secretaria de Conservação enviará uma equipe no endereço citado para verificar a situação.