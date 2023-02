Entulho sobre canal incomodam moradores do bairro da Brasilândia em São Gonçalo

Moradores denunciam abandono em canal no bairro da Brasilândia - Foto: Divulgação

Moradores da rua Capitão Costa esquina com Avenida Imboaçu no bairro da Brasilândia em São Gonçalo, estão preocupados com o entulho e lixo acumulados em canal que possui uma ponte que facilita a passagem dos moradores pelo bairro.

O acúmulo de lixo em uma tubulação instalada ao longo do Rio Imboaçu já havia sido noticiado pelo O São Gonçalo no início da semana (21), em um trecho diferente, mas que apresentam o mesmo abandono.

De acordo com os moradores, a falta de limpeza no canal piora a situação das enchentes no bairro, nos dias de chuva intensa. Também existe o risco de transmissão de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti.

Desde o início do mês, a cidade vem sendo castigada por fortes temporais, com índices pluviométricos atípicos, chegando a 200mm em poucas horas. A Secretaria Municipal de Comunicação informou que a Secretaria de Conservação enviará uma equipe no endereço citado para verificar a situação.