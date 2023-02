Prefeitura de Maricá segue mobilizada no acolhimento às vítimas das chuvas

A Prefeitura de Maricá segue mobilizada para o atendimento e acolhimento das vítimas da forte chuva que atingiu a cidade na terça-feira (07/02). Até o momento, a Defesa Civil registrou 170 ocorrências de alagamentos, resgates e quedas de barreiras e de árvores em diversos pontos da cidade.

O município atingiu um acumulado de 238 milímetros de chuva na estação Espraiado, ativando o estágio de Alerta Máximo dos parâmetros meteorológicos às 18h20min. Os pluviômetros também registraram os maiores acumulados, nas últimas 24 horas, em Itapeba (115,58mm), Ponta Negra (88,28mm), Mumbuca (113,8mm), Itaipuaçu (75,18mm) e Barra de Maricá (46,2mm). Nesta quarta-feira (08/02), o município está em Estágio de Atenção.

“Desde a madrugada, equipes da Prefeitura estão reunidas para avaliação e planejamento dos trabalhos para redução dos impactos causados pelas fortes chuvas que caíram em Maricá e todo o Rio de Janeiro. Seguimos com os trabalhos de conservação da cidade e acolhimento das pessoas”, declarou o prefeito Fabiano Horta.

A Prefeitura acolheu, ao todo, 51 moradores desalojados de diferentes bairros da cidade no Centro Educacional Municipal Joana Benedicta Rangel (Rua Nossa Senhora do Amparo, 240, Centro). A escola conta com apoio e assistência de profissionais das secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde, Habitação e Direitos Humanos. Todas as 65 escolas da cidade funcionam como ponto de apoio, mas as escolas municipais Amanda Pena, em Ponta Negra (Rua Ermílio Ferreira da Silva, Bananal) e Professor Darcy Ribeiro, em Inoã (Rua Euclides Paulo da Silva, s/n, Bosque Fundo) são referências nos respectivos bairros.

Equipes da Defesa Civil, Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), autarquia Serviços de Obras (Somar), Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública e de Trânsito e Engenharia Viária seguem nesta quarta-feira (08/02) atuando em diversas frentes para minimizar os impactos causados pela chuva em diversos pontos da cidade.

Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (08/02), o céu ficará nublado e há possibilidade de chuva ou pancadas de chuva fraca a moderada no período da tarde e da noite. Os ventos terão intensidade fraca a moderada. Temperatura mínima é de 22°C e a máxima de 28°C.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá permanece de prontidão 24 horas em caso de emergência pelos números 199, 2637-1999 e 97000-5782 (WhatsApp).Atendimentos de saúde

Uma equipe composta por um médico e três enfermeiros está avaliando todas as pessoas que chegam à escola Joana Benedicta Rangel. Além disso, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está de prontidão no local, acolhendo as pessoas que necessitem de assistência imediata e de encaminhamento para emergência.Em outra frente, moradores que chegam ao local e precisam de tratamentos específicos estão recebendo insumos e medicamentos, como remédios para controle da hipertensão, diabetes, antibióticos e analgésicos.

A equipe da Secretaria de Saúde também está levantando a demanda por fármacos controlados, que serão levados aos pacientes avaliados que necessitem desses medicamentos.Até o momento, apenas uma pessoa foi removida pela ambulância do SAMU para o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro. O caso foi de uma idosa de 79 anos, que apresentou quadro de desidratação e já recebeu toda a assistência necessária.

Aulas suspensas

A Secretaria de Educação suspendeu o início do ano letivo que seria nesta quarta-feira, dia 08/02, para que todas as 65 escolas municipais funcionem como como pontos de apoio e abrigo para desalojados. A nova data de volta às aulas será remarcada e anunciada nos próximos dias.