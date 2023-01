Encontro de diretores de harmonia será realizado no domingo (29) em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza em conjunto com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa o “1º Encontro Estadual e Cultural dos Diretores de Harmonia” neste domingo (29), das 10h às 14h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca.

O evento é uma parceria entre Secretaria de Cultura de Maricá com a Associação Recreativa dos Diretores de Harmonia das Escolas de Samba do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições poderão ser feitas pelo link: https://forms.gle/QP69RpQiLhjD43dd6

O seminário abordará os temas mulher no carnaval, a importância da harmonia para o samba, desfile e suas funções na construção do maior espetáculo da terra; regulamento com as obrigatoriedades do desfile e sua pontuação, tradições e organização do carnaval de Maricá e Região Oceânica; a invisibilidade do carnaval e os bastidores da construção do maior evento artístico e cultural do Brasil. O evento será encerrado com um mini desfile com integrantes das escolas de samba.

“Este encontro inaugural de Harmonia em Maricá é fundamental para o desenvolvimento das escolas de samba, pois o desfile de uma agremiação tem quatro aspectos: concentração, armação, desfile, dispersão e a harmonia, o que articula a relação destas diferentes etapas”, disse o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

Além do secretário de Cultura, Sady Bianchin, e do secretário de Turismo, Robson Dutra, também participam o secretário de Eventos e Projetos Especiais, José Alexandre; presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, Celso Pansera; coordenador técnico Incubadora de Inovação Social e Cultura, Valdinei Calixto; conselheiro de Cultura Afro-brasileira de Maricá, Valdo Lima; presidente da Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam), Gilson Lira; presidente do GRES Inocentes de Maricá, Alexandre Oliveira; e entre outros convidados.