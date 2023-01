Aeroporto de Maricá recebe treinamento com S-92, maior aeronave de offshore

A S-92, maior aeronave de offshore com 19 lugares, desembarcou no Aeroporto de Maricá (SBMI), administrado pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), neste fim de semana (21 e 22/01), para um treinamento de carga externa a partir de uma tonelada, realizada pela empresa Omni Táxi Aéreo.

A prática foi realizada para fazer a habilitação de quatro pilotos que irão operar na base de Urucu da Petrobras, no Amazonas. Para o superintendente de Operações Comerciais do Aeroporto de Maricá, Luiz Eduardo Silva, essa parceria com a Omni é ótima para o SBMI, já que é uma empresa de alta qualidade no ramo offshore.

"Nesse treinamento eles estão com Sikorsky, conhecido como S-92, aeronave que carrega tanto passageiro quanto um avião, apesar de ser um helicóptero de asa fixa. Nosso aeroporto comporta posições de porte médio e super e estamos expandindo nosso pátio para receber ainda mais aeronaves desses portes. Com mais capacidade para atender aeronaves maiores, teremos mais passageiros, mais embarques e desembarques e mais retorno para a cidade", garantiu Luiz Eduardo.

Engate e desengate de carga externa

O comandante da Omni, Nelson Lacombe, explica que, durante o fim de semana, os quatro pilotos têm cerca de 1h30, cada, para realizar o treinamento de engate e desengate da carga externa na aeronave. "Nós vamos engatar, decolar em direção a lagoa com a carga, retornar e deixar a carga na mesma posição. Cada um tem esse tempo para eles se sentirem mais à vontade na operação. Depois, tem o check para fazer a homologação deles, que dura cerca de 30 minutos, totalizando 2 horas", explicou Lacombe.

Logística que facilita

Segundo o piloto André Hirabae, que trabalha há 15 anos na Omni Táxi Aéreo, a logística do Aeroporto de Maricá é muito boa para realizar os treinamentos. "O helicóptero fica baseado no Aeroporto de Jacarepaguá e, como lá é um local de movimentação intensa, nós preferimos vir para o Aeroporto de Maricá, que também é perto do Rio de Janeiro e tem facilidade de locomoção e de achar pousadas. Além disso, temos dois hangares da Omni aqui, o que nos dá um apoio. Por isso, qualquer tipo de operação para Omni é melhor aqui em Maricá", afirmou Hirabae.