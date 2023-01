Teresópolis cria data em memória às vítimas das chuvas de 2011

Em 2011 aconteceu a maior tragédia climática da região serrana do Rio de Janeiro, deixando mais de 900 mortos e cerca de 100 desaparecidos.

Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis foram os municípios mais afetados pelas chuvas que caíram entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011, provocando muitos deslizamentos e enchentes. Em apenas três horas de chuvas, o volume de água ultrapassou a expectativa do mês inteiro.

Dentre os fatos marcantes da tragédia, estão : a destruição do Morro do Teleférico em Nova Friburgo; destruição da ponte da cidade de Bom Jardim; montanhas da região do Brejal , marcadas pelos vários deslizamentos de terra; carros soterrados em nova Friburgo e o resgate dramático de dona Ilair em São José do Vale do Rio Preto, entre outras.

Em 2021, 11 anos depois da tragédia, a Prefeitura de Teresópolis sancionou uma lei que instituía o dia 11 de janeiro como feriado, em homenagem às vítimas.

Em 2022, o feriado foi revogado , em razão da solicitação de empresários e comerciantes que pediram uma nova forma de prestar homenagem sem o fechamento do comércio do local.

Uma Lei Municipal, então, instituiu o dia 12 de janeiro como data " in memoriam" das vítimas das enchentes , mas sem o fechamento do comércio e órgãos públicos.