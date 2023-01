Fim de ano: PRF informa aumento em autuações de motoristas embriagados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aumentou em 70% o número de autuações durante a Operação Ano-Novo 2023 em relação a mesma ação em 2022. Segundo divulgado pela própria PRF, o resultado refletiu o aumento na quantidade de operações feitas. Para este ano, houve um reforço de 44% maior que no ano passado e a quantidade de veículos parados foi 42% maior, quando comparadas com período festivo entre 2021 e 2022.

“Os testes de alcoolemia realizados pelo órgão, popularmente conhecidos como testes de bafômetro, apresentaram um impressionante aumento. Houve um acréscimo de 77% nas medições aplicadas, em relação aos números do ano anterior. Como consequência, houve também um aumento de 70% no número de autuações de motoristas dirigindo embriagados”, informou a PFR em nota.

Com o intuito de promover segurança viária, a Operação Ano-Novo 2023 começou na virada do dia 30 de dezembro de 2022 e terminou às 23h59 do dia 1º de janeiro de 2023.

Além de motoristas embriagados, as fiscalizações retiraram das vias 611 quilos de maconha e uma quantidade não divulgada de cocaína. Segundo a PRF, as apreensões de cocaína tiveram um aumento considerável neste ano, quando comparado com o ano passado.

O cuidado com a população surtiu efeito, “houve redução de 9% no número de acidentes graves, de 12% no número de mortes e de 31% no número de feridos nas rodovias e estradas federais, em relação aos anos de 2021/2022”, finalizou a nota da PRF.