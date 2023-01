Garis coletam 892 toneladas de lixo no Rio pós Réveillon

A COMLURB ( Companhia de limpeza da cidade do Rio de Janeiro), divulgou ontem (1 ) o balanço da quantidade de lixo encontrada nas praias , após a festa de Réveillon. Foram 892 toneladas de resíduos gerados em toda a cidade.

Somente em Copacabana, foram coletados 444,5 toneladas, quase a metade do total retirados das ruas.

Houve um aumento do número de lixo gerados em comparação ao ano de 2020, quando foram coletados 762 toneladas, sendo só em Copacabana 351 toneladas.

Depois de Copacabana, a Barra da Tijuca foi o local que mais acumulou resíduos, 137,2 toneladas. Seguidos por Ipanema, Leblon e São Conrado, com 75,3 toneladas. No Aterro do Flamengo foram 56,3 toneladas. Depois vêm Recreio, com 52,9 toneladas; Ilha do Governador , com 38,9 toneladas; Botafogo e Urca, com 23,2 toneladas e Paquetá com 20,5 toneladas de lixo.

A empresa de limpeza atuou com mais de 4,4 mil garis para garantir as vias e as calçadas limpas até às 10h do primeiro dia do ano. Para entregar o serviço com todas as pistas lavadas e desodorizados, o efetivo contou com o apoio de 171 caminhões, 20 pipas d'água para lavagem das ruas com água de reuso, pás mecânicas, varredeiras e tratores de praia com peneiramento de areia.