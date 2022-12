IBGE firma parceria com a Prefeitura do Rio para o censo 2022

Um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE) foi firmado hoje (27) para recrutar agentes de saúde como recenseadores com o objetivo de acelerar a coleta de dados da população.

De acordo com o IBGE, a previsão de concluir o recenseamento era outubro. Porém vários motivos como a falta de recenseadores e a recusa de parte da população em responder à pesquisa atrasaram a conclusão do Censo 2022, que continuará ainda no início do próximo ano.

Mais de 178 milhões de pessoas já foram pesquisadas, totalizando 83,8% da população do país . Contudo, os estados maiores como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ainda não fecharam os dados. No Rio de Janeiro , a cobertura pelo censo está abaixo da média nacional.

Segundo Cimar Azevedo, diretor de pesquisas do IBGE, a coleta de dados avançou muito com o apoio dos agentes de saúde. O IBGE em parceria com a Secretaria Municipal de saúde do RJ, colocou em campo mais de 500 agentes de saúde para realizar o censo.

Piauí, Santa Catarina , Paraíba e Sergipe são os estados mais adiantados nas pesquisas. Os estados com a coleta de dados mais atrasadas são Espírito Santo, Mato Grosso e Amapá.

Além da pesquisa em domicílio, o IBGE colocou em funcionamento hoje o número 137 no Rio de Janeiro. Piauí e Sergipe já contam com esse serviço.