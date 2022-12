Rio anuncia o esquema operacional para o Réveillon de 2023

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje (26) todo o esquema operacional para a festa do Réveillon em Copacabana. Depois de dois anos sem a tradicional festa da Virada na praia, a expectativa é de um público estimado de 2 milhões de pessoas, de acordo com o presidente da Riotur, Ronnie Costa.

Segundo a Prefeitura , o esquema de transporte já começa na próxima sexta feira (30) às 18h com a proibição de estacionamento no bairro. O trânsito de Copacabana será totalmente interditado às 19h30 (31), fechando todos os acessos. Só poderão circular ônibus e táxis. E o trânsito só será liberado a partir das 5h (1º ). A Avenida Atlântica somente a partir das 10h com mão invertida, como sempre acontece aos domingos e feriados.

O esquema contará com o apoio da Polícia Militar, que montará 16 postos de revista com o uso de detectores de metais; além de 30 torres de observação e 5 tendas de atendimento ao público ao longo de toda a orla. Outros órgãos atuarão também nesse esquema. A CET-RIO utilizará 39 motos e 25 viaturas para organizar o trânsito, proibindo o estacionamento em local proibido. A SEOP atuará com 124 veículos entre motos e carros, dez reboques e dois caminhões para garantir a ordem pública. E os bombeiros trabalharão com mais 500 homens extras e mais 32 viaturas; além de 4 ambulâncias e drones.

O prefeito Eduardo Paes já havia anunciado na semana passada os detalhes para essa mega festa. Haverá dois palcos montados na praia. Um em frente ao Hotel Copacabana Palace, o Palco Copacabana, onde se apresentarão Zeca Pagodinho, Iza, Alexandre Pires e a bateria da Acadêmicos do Grande Rio. O outro, em frente à Avenida Princesa Isabel, o Palco Carioca, onde terá os shows de Mart'nalia, Preta Gil e a bateria da Beija-Flor de Nilópolis.

A tradicional Queima de fogos será um espetáculo de 12 minutos de duração. Segundo a organização desse show pirotécnico, esse evento será totalmente seguro, com dez balsas colocadas no mar com um distanciamento de 25 metros entre elas.

Haverá também outros oito locais para comemoração da chegada de 2023. No Flamengo, onde terá os shows de Teresa Cristina, Unidos da Viradouro, entre outros. Na Ilha do Governador, na Praia da Bica. No Parque Madureira. Em Paquetá, na Praia da Moreninha. Em Guaratiba, na Praia da Capela. Na IAPI da Penha, com a apresentação de Michael Sullivan e Acadêmicos do Salgueiro. No Piscinão de Ramos com a Imperatriz Leopoldinense. E na Praia de Sepetiba com a Mocidade Independente de Padre Miguel.

Toda a programação começa a partir das 18h do dia 31 e vai até às 3h30 do dia 1 º de janeiro de 2023.