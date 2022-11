Unidade de Saúde da Família do Amendoeira recebe obras de revitalização

São Gonçalo realiza obras de revitalização em 14 unidades da rede básica de saúde. A última a entrar em obras foi a Unidade de Saúde da Família (USF) Adolfo Lutz, em Amendoeira. A previsão de entrega da unidade é de até seis meses.

Segundo a Prefeitura, as obras de melhorias vão beneficiar toda a população do bairro, que terá atendimento mais humanizado em ambientes mais adequados e dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Enquanto o posto de saúde passa pelas adequações, os atendimentos estão sendo realizados na Primeira Igreja Batista do Jardim Tiradentes (Rua Nazário Machado, 162, Pacheco).

“Todos os postos que estão em obras não deixaram de atender. Eles foram remanejados, provisoriamente, para outros endereços nos arredores do bairro para que a população não seja prejudicada”, disse o subsecretário de Atenção Básica, Maik Melo.

As unidades estão sendo padronizadas e recebendo pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência), além da revitalização da fachada e revisão elétrica – tudo conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.



A prefeitura diz que o atual prefeito, Capitão Nelson, já entregou onze postos de saúde revitalizados, e tem como objetivo realizar o mesmo trabalho em todas as unidades próprias.

Além dos postos, a secretaria informa que prepara a entrega do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), em Lagoinha, e do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três; Outras duas obras também estão em andamento: o novo PAM Neves e a Clínica Municipal do Colubandê.