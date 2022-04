Chuva e clima frio: Confira a previsão do tempo para o feriadão de Páscoa!

A temperatura deve começar a cair a partir desta quinta-feira (14) e o feriadão de Páscoa pode ter clima frio, nublado e com leves chuvas, em Niterói e São Gonçalo, segundo O Climatempo. Os termômetros devem registrar mínimas de 19ºC nos dois municípios.

Ao longo desta quinta, o céu deve permanecer com muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. As mínimas estão previstas para 24ºC e 23ºC e as máximas para 26ºC e 27ºC, em Niterói e São Gonçalo, respectivamente.

Sexta-feira (15) deve ser o dia com a menor média de temperatura e o clima mais estável nos dois municípios, com a temperatura variando entre 21ºC e 22ºC, em Niterói, e 20ºC e 23ºC, em São Gonçalo. A manhã deve ser de chuva, com possibilidade de garoa à tarde e à noite.

A madrugada de sábado (16) pode ser ainda mais fria que a do dia anterior, com os termômetros alcançando mínimas de 20ºC, em Niterói, e 19ºC, em São Gonçalo. Contudo, ao longo do dia o clima deve esquentar um pouco e as máximas chegam a 24ºC, em Niterói, e 25ºC, em São Gonçalo. Chove pela manhã e à noite, nos dois municípios.

No domingo (17) a temperatura mínima prevista é de 19º para as duas cidades. Em Niterói, a máxima mantém-se estável em relação ao sábado e há possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. Em São Gonçalo, não chove e a máxima pode alcançar os 26ºC.