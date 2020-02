Viradouro faz bonito mais uma vez em ensaio técnico no Centro de Niterói (Veja vídeo)

Os ensaios técnicos da Unidos do Viradouro na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, estão dando o que falar. Pela segunda vez em 2020, a agremiação esteve no histórico corredor viário, na noite do último domingo (19) e mostrou porque está sendo considerada uma das fortes candidatas ao título do Carnaval desse ano.





Desde outubro, a vermelha e branca do Barreto vem ensaiando em Niterói para o desfile oficial na Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2020, programado para o final de fevereiro. A escola vai apresentar, esse ano, o enredo “Viradouro de alma lavada”, dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon, estreantes na vermelha e branca de Niterói.





Nos ensaios de rua, a escola de Niterói vêm conseguindo unir a emoção e a técnica. Com uma harmonia total entre todos os segmentos.