'Sabiá' está fora da TV Globo

O ator Jhonathan Azevedo encerrou um ciclo de mais de seis anos com a TV Globo. Nessa sexta-feira (1) ele fez num pronunciamento em suas redes sociais para comunicar a recisão do contrato com a TV Globo, onde estava desde 2017.

Num mix de choro e sorriso, o ator carioca de 38 anos anunciou que no último dia 24 recebeu o comunicado de que não mais faria parte do elenco fixo. “Quero agradecer, que é uma das coisas que mais amo fazer na minha vida, além de arte, cuidar do meu filho e da minha família”, disse ele, primeiramente.

E prosseguiu: “Há 6 seis eu estava chegando na Globo pra fazer um personagem chamado Sabiá e de lá pra cá, fiquei trabalhando com pessoas incríveis. Começo falando dele por que ele mudou a minha vida, a da minha família, vai mudar a vida do meu filho e de todos que vem de onde eu vim, com tudo o que ele me projetou. E hoje foi o dia em que rescindi meu contrato, na verdade foi dia 24 e hoje fui assinar. Passou um filme na minha cabeça”

Exibindo o crachá de funcio nário, no qual aparece numa foto totalmente descolada, o ator se emocionou, em seguida: “Esse moleque aqui… com 16 anos saí da Cruzada São Sebastião querendo ler um livro e conhecer a escola de espetáculos do Gringo Cardia e lá conheci o teatro. O professor falou pra mi: Jonathan, tem gente que escolhe fazer teatro. O teatro escolheu você”, relatou, sobretudo emocionado.

Agradecido à emissora, ele revelou que a saída da emisora, na realidade, representa um novo ciclo em sua vida.

