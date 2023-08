Só alegria!: Botafogo vence e sai na frente por vaga na 'Sula'

Alvinegro tem vantagem no jogo de volta - Foto: Vitor_Silva

Alvinegro tem vantagem no jogo de volta - Foto: Vitor_Silva

Deu Fogão mais uma vez no Estádio Nilton Santos! Na noite desta quarta-feira (2), o Glorioso buscou a virada e derrotou o Guarani-PAR por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Sul-americana e abriu vantagem por uma vaga na fase seguinte.

Após sofrer o revés e estar atrás no placar no primeiro tempo, o Alvinegro cresceu na etapa final e conseguiu a reação. Hugo, com um golaço de longe aos 19 minutos, e Tiquinho Soares, após Junior Santos sofrer pênalti, fizeram os gols da vitória.

O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira (9), às 19h, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Antes disso, a equipe alvinegra tem um importante desafio contra o Cruzeiro, domingo (6), às 18h30, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Leia também

Líder de facção criminosa da Bahia é preso no Rio

Morre babá que caiu na fogueira de São João em São Gonçalo

FICHA DO JOGO



Data/Horário: 02/08/2023 (Quarta-feira), às 19hLocal: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Andrés Matonte (URU)Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Andrés Nievas (URU)4º Árbitro: José Burgos (URU)VAR: Leodan González (ARG)

Amarelos: Eduardo (BOTAFOGO); Gil Romero, Darío Ríos e Luis Martínez (Guarani)Vermelhos: -

Gols: 19'/2ºT - Hugo e 44'/2ºT - Tiquinho Soares / Romeo Benítez - 2'/1ºT (Guarani)

BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Di Plácido, Adryelson (Philipe Sampaio), Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer (Maitias Segovia), Victor Sá (Junior Santos) e Janderson (Tiquinho Soares). Técnico: Bruno Lage.

Guarani: Muñoz; Raúl Cáceres, Moya, Riveros e Salomoni; Gil Romero, Estivel Moreira (Barceló), Darío Ríos e Romeo Benítez (Gallardo); Santander e Camacho (Luis Martínez). Técnico: Juan Pablo Pumpido.