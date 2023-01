Amanhecer é atração da festa de encerramento de atividades do Centro Cultural Casarão, em SG

São 25 anos de muita música e emoções inesquecíveis. Cosiderado uma das referências de artistas de várias tendências musicais, o o Centro Cultural Casarão de Maria Paula, na Rua Dalva Raposo, em São Gonçalo, está encerrando as atividades no mês de janeiro, para para se transformar em um complexo da área de musculação, atividade que passará a abrigar pelos próximos cinco anos. E é evidente que só uma despedida em grande estilo poderia ser organizada, tanto para quem mostrou sua arte no local, como para os habitais frequentadores. O Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da região e frequente atração da casa cultural ao longo dos últimos anos, foi o escolhido para ser a atração da festa de despedida, em uma grande roda de samba, nesse domingo (15), a partir das 14h, com entrada franca.

E a tarde será mesmo de grandes emoções no Casarão, já que o Amanhecer receberá muitos convidados para a tradicional 'canja' musical, como os cantores de samba Soninha e Yuri Oliveira. Além da música ao vivo, haverá apresentanção do DJ FAbynho nos intervalos. Renato do Bloco, tradicional morador da região, vai comemorar seu aniversário na roda de samba e receberá uma homenagem do Amanhecer.

História - A Casarão de Maria Paula foi idealizado pelo empresário Carlos Henrique, que decidiu criar o espaço como forma de disponibilizar aos amantes da cultura um ponto de entretenimento e lazer, além de abrir espaço para os artistas trabalharem. "Nos tornamos uma referência para o lançamento de artistas novos, que muitas vezes se ressentem de falta de espaço para mostrar seu trabalho", e assim, com o passasar do tempo, acabamos virando uma referência no eixo São Gonçalo-Niterói, afirmou Carlinhos, como é conhecido.

Atrações -