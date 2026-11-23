Botafogo tropeça em casa e segue sua luta contra o rebaixamento no Brasileirão
Alvinegro marca no fim, empata com o São Paulo e continua precisando somar pontos para garantir permanência na Série A em 2027
O Botafogo empatou com o São Paulo em 1 a 1, na noite desta segunda-feira (23), no Estádio Nilton Santos, no Rio, e segue pressionado na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dependendo dos demais resultados da rodada, o Alvinegro pode terminar a rodada com apenas dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento (Z4).
O primeiro gol da partida foi marcado pelo Tricolor. Após uma bela enfiada de bola, Pedro Lima dominou e, cara a cara com o goleiro, tocou na saída para abrir o placar.
Em busca da vitória, o Botafogo se lançou ao ataque e criou boas oportunidades, mas esbarrou nas defesas do inspirado goleiro Rafael.
Na segunda etapa, depois de insistir em busca do empate, o Alvinegro finalmente chegou ao gol. Montoro arriscou de fora da área, Rafael defendeu, mas Tiquinho Soares aproveitou o rebote e deixou tudo igual.
Após o empate, o Botafogo ganhou confiança e passou a pressionar em busca da virada. Na melhor oportunidade, Arthur Cabral aproveitou cruzamento de Alex Telles e cabeceou firme, mas Rafael apareceu novamente para fazer a defesa e evitar o segundo gol alvinegro.
Nos minutos finais, Marçal, do Botafogo, acertou uma cotovelada em um adversário e recebeu o cartão vermelho. Pouco depois, Wendell, do São Paulo, também foi expulso após acertar um carrinho em Arthur Cabral.
Com o resultado, o Botafogo chegou aos 43 pontos e ocupa a 14ª colocação. Já o São Paulo alcançou os 45 pontos e permanece na 11ª posição.