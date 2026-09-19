Botafogo visita o Mirassol, neste sábado (19), tentando encostar no pelotão da frente do Brasileirão
Glorioso vem de vitória sobre o Grêmio, no meio de semana, e poderá ter a estreia do marroquino Ziyech
O Botafogo encara o Mirassol na tarde deste sábado (19), às 17h (horário de Brasília), fora de casa, no estádio Maião, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca a estreia do técnico Tite no comando do Glorioso.
Os donos da casa chegam para o duelo após um empate em seus domínios na rodada anterior. O Leão buscou um 2 a 2 com o Vitória após sair perdendo por 2 a 0. O Mirassol ocupa a 15ª posição, com 29 pontos.
Provável escalação: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Chico Kim e Eduardo (Shaylon); Edson Carioca, Fernandinho (Gustavo Mosquito) e Bruno Santos.
O Alvinegro carioca vem de vitória. A equipe bateu o Grêmio, no meio de semana, em duelo atrasado da rodada 21. Os três pontos foram fundamentais para se distanciar da zona de rebaixamento. O atacante marroquino Ziyech estará disponível pela primeira vez após "corrida contra o tempo" para ser regularizado.
Provável escalação: Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Ziyech (Júnior Santos), Montoro e Medina; Arthur Cabral.
A arbitragem é de Felipe Fernandes de Lima (MG). Ele é auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC). O VAR é comandado por Rodolpho Toski Marques (PR).