Botafogo vence o Grêmio por 3 a 2 no Nilton Santos e respira no Brasileirão

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (16), o Glorioso derrotou o Grêmio por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da 21ª rodada da competição.

Em um duelo marcado por muita emoção, o time alvinegro abriu vantagem, viu o adversário buscar o empate, voltou a ficar à frente e precisou suportar a pressão gremista nos minutos finais para confirmar os três pontos.

O primeiro gol saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada construída pelo ataque botafoguense, Montoro ajeitou para Danilo Santos, que finalizou com precisão para colocar o Botafogo em vantagem.

O Grêmio respondeu ainda na etapa inicial. Aos 36 minutos, Jovane Cabral cobrou falta, a bola desviou na barreira e terminou no fundo da rede, deixando o placar empatado em 1 a 1 antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o Botafogo retomou o controle da partida. Aos seis minutos, Álvaro Montoro marcou o segundo gol alvinegro. Pouco depois, aos 33, Danilo Santos apareceu novamente para balançar a rede e fazer 3 a 1.

O Grêmio, porém, não desistiu. Aos 43 minutos, Gustavo Martins diminuiu a diferença e recolocou o time gaúcho no jogo. Nos acréscimos, Carlos Vinícius chegou a marcar o que seria o empate, mas o gol foi anulado por impedimento após análise da arbitragem com o impedimento semiautomático.

Com o apito final, o Botafogo encerrou uma sequência de seis partidas sem vencer no Brasileirão. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 35 pontos e assumiu a 11ª colocação. O Grêmio permanece com 28 pontos, na 16ª posição.

A partida também teve a presença de Tite, anunciado nesta quarta-feira como novo treinador do Botafogo. O técnico acompanhou o confronto no Nilton Santos e fará sua estreia à frente da equipe no próximo compromisso do campeonato.

Próximos desafios

O Botafogo volta a campo no sábado (19), quando enfrenta o Mirassol fora de casa. Já o Grêmio recebe o Palmeiras no domingo (20), na Arena do Grêmio.

A partida entre Botafogo e Grêmio também teve transmissão da OSG Esportes.