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Botafogo demite Franclim Carvalho após sequência de resultados ruins

Glorioso terá treinador interino em partida que precisa vencer por cinco ou mais gols de diferença

relogio min de leitura | Redação
Português não aguentou sequência de resultados ruins do Glorioso
Português não aguentou sequência de resultados ruins do Glorioso -

O Botafogo anunciou, na noite desta terça-feira (18), a demissão do técnico Franclim Carvalho. O treinador português não resistiu à sequência negativa da equipe, marcada pela goleada por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e pela derrota por 1 a 0 para o Vitória, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Franclim havia assumido o comando do Botafogo no início de abril, após a saída de Martín Anselmi. Em sua segunda passagem pelo clube, ele foi auxiliar de Arthur Jorge em 2024, comandou a equipe em 22 partidas, com 10 vitórias, sete empates e cinco derrotas, aproveitamento de 60,6%.

A goleada sofrida em Cusco foi o principal ponto de ruptura. O Botafogo levou quatro gols ainda no primeiro tempo e terminou derrotado por 6 a 1, ficando em situação extremamente complicada na Sul-Americana. A equipe volta a campo nesta quinta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, precisando reverter a desvantagem de cinco gols para levar a decisão aos pênaltis.

Dois dias depois da derrota para o Cienciano, o Botafogo voltou a decepcionar no Brasileirão. No Barradão, perdeu por 1 a 0 para o Vitória e permaneceu com 30 pontos, fora do grupo dos dez primeiros colocados.

A saída de Franclim acontece também em meio a uma mudança na estrutura do futebol do clube. Segundo o Botafogo, Rodrigo Bellão, treinador do time sub-20, assumirá interinamente a equipe e comandará o Alvinegro no jogo decisivo contra o Cienciano.

Além de Franclim, deixam o clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos. Paulo Bonamigo foi anunciado como novo coordenador técnico, enquanto Marcelo Salles será auxiliar técnico permanente e Ronaldo Torres ficará responsável pela preparação física.

A decisão ocorre no momento em que Gabriel de Alba, novo investidor da SAF do Botafogo, chega ao Rio de Janeiro para participar da transição no comando do clube. A diretoria avaliava a permanência do treinador desde a goleada no Peru, mas a derrota para o Vitória aumentou a pressão pela mudança.

Agora, Bellão terá a missão de comandar o Botafogo em uma partida que exige uma reação praticamente histórica. Para avançar diretamente às quartas de final, o Alvinegro precisa vencer o Cienciano por pelo menos seis gols de diferença. Uma vitória por cinco gols leva a decisão para os pênaltis.

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botafogo franclim carvalho

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