Botafogo pode rescindir contrato de Bastos após sumiço de quase um mês

Bastos não se reapresentou ao Botafogo e pode estar de saída do clube - Foto: Divulgação/Vítor Silva/Botafogo

Bastos não se reapresentou ao Botafogo e pode estar de saída do clube - Foto: Divulgação/Vítor Silva/Botafogo

O zagueiro Bastos, do Botafogo, segue sumido do clube. Após quase um mês da reapresentação do Glorioso para a inter temporada, o defensor angolano ainda não apareceu no Rio de Janeiro.

Internamente, o Alvinegro ja discute um fim precoce do vínculo, com rescisão de contrato. Bastos é um dos cinco jogadores em reta final de contrato com o Botafogo, com vínculo ativo até dezembro de 2026. Neste segundo semestre, ele está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe.

A diretoria do clube carioca não tem prazo para resolver a questão do zagueiro, mas acredita estar respaldada com as penalidades previstas no contrato do angolano.

O Botafogo não se manifestou publicamente sobre a ausência do jogador, que chegou a publicar mensagem enigmática de que "nem tudo é sobre dinheiro". Bastos não se reapresentou por insatisfação referente a pendências financeiras por parte do Botafogo.

Apesar de não ter jogado a reta final da temporada 2024 devido a uma lesão na coxa, o defensor F oi um dos pilares do time do Botafogo nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Em fevereiro de 2025, sofreu nova lesão, no joelho, que o deixou afastado dos gramados por quase um ano.