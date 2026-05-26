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Mesmo fora da Copa, Kadir desfalcará Botafogo nos próximos jogos

Jovem atacante estará no grupo para amistosos da seleção de Panamá

relogio min de leitura | Escrito por Redação 26 de maio de 2026 - 19:27
Kadir, do Botafogo, estará com a seleção do Panamá para os amistosos pré-Copa
Kadir, do Botafogo, estará com a seleção do Panamá para os amistosos pré-Copa -

O atacante Kadir será desfalque no Botafogo nos últimos jogos que antecedem a Copa do Mundo. O jovem panamenho ficou de fora da lista final de sua seleção para o Mundial, mas ele fará parte do grupo que fará amistosos.

Ele foi pré-selecionado pelo técnico Thomas Christiansen, mas acabou de fora da lista final para o torneio que começa no dia 11 de junho. O Panamá está no Grupo L, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

Kadir estará com o grupo para os amistosos do Panamá contra o Brasil, no Maracanã, e contra a República Dominicana, em casa, e Bósnia, em St. Louis, nos Estados Unidos. Com 18 anos, Kadir marcou dois gols pelo Botafogo em 2025. Neste ano, ele ainda não balançou as redes.

Esta é a segunda Copa do Mundo do Panamá, que participou do Mundial da Rússia, em 2018, quando também enfrentou a seleção inglesa. Os panamenhos terminaram em último no Grupo G, com três derrotas (Bélgica e Tunísia foram as outras rivais).

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botafogo

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