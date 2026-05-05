Allan, do Botafogo, passará por cirurgia na coxa direita

Allan passará por cirurgia nos próximos dias e ficará de fora até setembro, pelo menos - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Allan passará por cirurgia nos próximos dias e ficará de fora até setembro, pelo menos - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo informou que o volante Allan precisará passar por uma cirurgia nos próximos dias. Ele sofreu uma ruptura completa do músculo retofemoral da coxa direita. A recuperação tem um tempo estimado entre 12 e 20 semanas.

No cenário mais conservador, Allan estaria disponível novamente em setembro. O camisa 25 se queixou de dores no segundo tempo do duelo contra o Remo, no último final de semana. O volante fez um lançamento e logo em seguida pediu substituição.

Esta é a segunda lesão de Allan na coxa em 2026. Entre os dias 12 de fevereiro a 9 de março, o volante foi ausência em seis jogos por conta de uma lesão no adutor, mas da coxa esquerda. Allan jogou 17 partidas pelo Botafogo nesta temporada, sendo 13 como titular.

Leia boletim médico do Botafogo:

"Informamos que o volante Allan sofreu ruptura completa do retofemoral da coxa direita na partida diante do Remo, com recuperação estimada entre doze e vinte semanas. O camisa 25 iniciou tratamento e será submetido a cirurgia nos próximos dias. Desejamos uma boa recuperação ao nosso atleta."