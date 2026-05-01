Botafogo tira Barboza dos relacionados para confronto diante do Remo, neste sábado (02)

Barboza está próximo de deixar o Botafogo e acertar com o Palmeiras - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Barboza está próximo de deixar o Botafogo e acertar com o Palmeiras - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo finalizou a preparação para o seu próximo compromisso, diante do Remo, neste sábado (02), pelo Brasileirão. A principal novidade da lista dos relacionados é a ausência do zagueiro Alexander Barboza.

O defensor tem negociações avançadas com o Palmeiras e por isso está fora da partida. Este seria o jogo de número 11 de Barboza nesta edição do Campeonato Brasileiro. O limite de jogos que um atleta pode disputar antes de mudar de clube na mesma edição do torneio é 12.

Com isso, o Glorioso deve ter sua zaga formada por Bastos e Ferraresi. O meia Edenilson sofreu uma pancada durante o compromisso contra o Independiente Petrolero, no meio da semana, e chegou a ter sua presença ameaçada para enfrentar a equipe paraense, mas vai para o jogo.

Veja relacionados do Alvinegro para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Remo, no Nilton Santos:

Goleiros: Neto, Raul e Léo Linck.

Defensores: Alex Telles, Bastos, Kadu, Ferraresi, Marçal, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo.

Meio-campistas: Allan, Medina, Danilo, Edenilson, Montoro e Newton.

Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquin Correa, Barrera, Junior Santos, Kadir e Matheus Martins.