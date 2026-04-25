Botafogo encara o Inter, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão
Glorioso tenta esquecer momento conturbado fora das quatro linhas para tentar se aproximar do G-4 da competição
O Botafogo enfrenta o Internacional neste sábado (25), às 18h30 (horário de Brasília). A partida acontece no Mané Garrincha, em Brasília, e é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Glorioso ocupa a nona colocação e tem 16 pontos. O clube vem de vitória na competição, por 4 a 1, contra a Chapecoense, na Arena Condá. No meio de semana, vitória sobre a mesma Chape, mas pela Copa do Brasil e no Nilton Santos, por 1 a 0.
Franclim Carvalho dele escalar o Alvinegro com: Neto, Vitinho, Ferraresi, Barboza, Alex Telles; Medina (Allan), Edenílson, Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.
O Colorado vem de vitória no meio de semana, pela Copa do Brasil, sobre o Athletic-MG, mas no Brasileirão perdeu para o Mirassol dentro do Beira-Rio. Os gaúchos estão na 14ª posição, com 13 pontos.
Paulo Pezzolano deve colocar o Inter em campo com: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Paulinho, Bruno Henrique; Vitinho, Alerrandro (Borré) e Carbonero (Alan Patrick).
A arbitragem é de Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Os auxiliares são Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Acacio Menezes Leao (PA). O VAR é comandado por Heber Roberto Lopes (SC).