Santos recua e encerra negociação por volante do Botafogo

Newton, de 26 anos, vinha sendo utilizado com frequência no elenco do Botafogo em 2026 - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Newton, de 26 anos, vinha sendo utilizado com frequência no elenco do Botafogo em 2026 - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O Santos desistiu da contratação do volante Newton, do Botafogo. A negociação, que chegou a avançar nas últimas horas da janela de transferências, foi interrompida diante de divergências entre os clubes e da falta de tempo para conclusão do acordo.

Segundo apurações, o clube paulista tinha interesse no jogador, cuja chegada era considerada um pedido do técnico Cuca. No entanto, as tratativas esbarraram em questões financeiras e estruturais do negócio, impedindo o desfecho positivo antes do fechamento da janela, que ocorreu nesta sexta-feira (27).

O modelo discutido entre as partes previa uma engenharia financeira. O Santos pretendia abater uma dívida do Botafogo referente à compra do zagueiro Jair Cunha, utilizando esse valor como compensação para adquirir o volante. A operação girava em torno de cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões).

Por outro lado, o clube carioca buscava um formato que incluísse também entrada de recursos, e não apenas a compensação da dívida. A falta de consenso sobre esse ponto foi determinante para o encerramento das negociações.

Outro fator decisivo foi o prazo apertado. As diretorias tentaram viabilizar o acordo no último dia da janela de transferências internas do futebol brasileiro.

A urgência fez com que detalhes considerados essenciais, como garantias financeiras e divisão de direitos, não fossem resolvidos a tempo, levando o Santos a optar por encerrar as tratativas.

Newton, de 26 anos, vinha sendo utilizado com frequência no elenco do Botafogo em 2026, mas está afastado temporariamente por conta de uma lesão no ombro direito sofrida em clássico contra o Flamengo. A previsão de retorno aos gramados é para o início de abril.

Revelado pela Jacuipense, o volante soma dezenas de partidas pelo clube carioca e já teve passagem por empréstimo ao Criciúma, consolidando-se como opção no meio-campo alvinegro.