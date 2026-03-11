Botafogo busca goleiro no mercado e avalia seis nomes para reforçar o elenco

Léo Linck, que ganhou a vaga após falha de Neto no Carioca, falhou na eliminação da Libertadores - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O Botafogo está no mercado em busca de um goleiro para a sequência da temporada e avalia seis nomes que atuam no futebol brasileiro. A diretoria pretende contratar um titular nesta janela de transferências após falhas de Neto e Léo Linck, que acabaram contribuindo para eliminações da equipe no Campeonato Carioca e na Copa Libertadores da América.

De acordo com informações do ge, a busca é considerada difícil, principalmente por questões financeiras. A janela de transferências se encerra no dia 27 de março, e o clube já fez contatos iniciais para avaliar a situação de alguns atletas.

Entre os nomes analisados está Tadeu, titular do Goiás. Aos 34 anos, o goleiro está no clube desde 2020 e é conhecido por sua eficiência em cobranças de pênalti, com 36 defesas na carreira. Experiente, ele é visto como um nome que poderia chegar para assumir imediatamente a titularidade.

Outro jogador monitorado é Thiago Volpi, atualmente no Red Bull Bragantino. O goleiro de 35 anos chegou ao clube paulista no início da temporada, mas atuou em apenas uma partida em 2026 e é reserva de Cleiton. No ano passado, Volpi foi titular do Grêmio.

A lista também inclui Matheus Albino, do CRB. Aos 31 anos, o goleiro conquistou recentemente o título estadual com a equipe alagoana e sofreu apenas sete gols em 11 jogos na temporada 2026. Apesar do bom momento, ele ainda não atuou na Série A do Campeonato Brasileiro.

Outro nome analisado é Jordi, atualmente no Novorizontino. Revelado pelo Vasco, o goleiro de 32 anos foi um dos destaques da campanha do clube no vice-campeonato paulista, embora não dispute uma partida de Série A desde 2019.

O Vitória também tem um jogador monitorado: Gabriel Vasconcelos. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, o goleiro de 33 anos passou vários anos no futebol italiano antes de retornar ao Brasil. No clube baiano desde o fim de 2025, ele disputa posição com Lucas Arcanjo.

O nome mais jovem da lista é Otávio Costa, de 20 anos, que pertence ao Cruzeiro. O atleta fez apenas três partidas como profissional desde que foi promovido ao elenco principal em 2025 e recebeu suas primeiras oportunidades no Campeonato Mineiro deste ano.

Antes de analisar esses nomes, o Botafogo tentou contratar Matheus Magalhães, atualmente no FK Crvena Zvezda, da Sérvia. No entanto, o clube carioca não conseguiu concluir a negociação antes do fechamento da janela europeia.

Enquanto segue atento ao mercado, o Botafogo volta a campo neste sábado para enfrentar o Flamengo, às 20h30, em jogo adiantado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa atualmente a 14ª posição na tabela, com três pontos conquistados.