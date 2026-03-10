Botafogo é surpreendido, perde em casa e está fora da Libertadores

Botafogo perde em casa, é eliminado da Libertadores e torcida chama time de sem vergonha - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Botafogo perde em casa, é eliminado da Libertadores e torcida chama time de sem vergonha - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O Botafogo perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0, na noite desta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, e foi eliminado da Copa Libertadores da América. O primeiro jogo terminou em 1 a 1 no Equador.

A tragédia do Glorioso começou cedo. Logo aos 8 minutos o Barcelona conseguiu fazer o gol do jogo com Celiz. A partir daí, muita retranca equatoriana e muitos erros Alvinegros.

Durante toda a partida, o Botafogo finalizou mais de 15 vezes, mas poucas finalizações levaram perigo ao Barcelona. As melhores chances do Alvinegro aconteceram no segundo tempo em cobrança de falta de Alex Teles e em cabeçada de Arthur Cabral. Ambas pararam nas mãos do goleiro Contreras.

O time equatoriano, por sua vez, pouco tentava contra-atacar e também não oferecia perigo.

Com o passar do tempo, o time do Botafogo e sua torcida ficavam nervosos e a qualidade de jogo diminuía.

Apesar de uma tentativa de pressão nos últimos minutos, o Botafogo não conseguiu marcar e acabou eliminado.

No fim da partida, muitas vaias e gritos de 'time sem vergonha' da torcida que estava presente no Nilton Santos.

A eliminação nesta fase da Libertadores coloca o Alvinegro diretamente na fase de grupos da Copa Sul-americana.