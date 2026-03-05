Botafogo acerta contratação de Ferraresi por empréstimo junto ao São Paulo

Pelo acordo entre as equipes, o Botafogo pagará cerca de R$ 400 mil pelo empréstimo, com possibilidade de mais R$ 400 mil em bônus - Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi, que pertence ao São Paulo. O defensor venezuelano chega ao clube carioca por empréstimo até o fim de 2026 e deve passar por exames médicos no Rio de Janeiro antes de assinar contrato.

Pelo acordo entre as equipes, o Botafogo pagará cerca de R$ 400 mil pelo empréstimo, com possibilidade de mais R$ 400 mil em bônus caso metas estipuladas no contrato sejam atingidas. O clube alvinegro também assumirá integralmente o pagamento dos salários do jogador durante o período em que ele estiver no elenco.

O contrato ainda prevê opção de compra ao término do vínculo. Caso o Botafogo decida adquirir o atleta em definitivo, o valor fixado gira em torno de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões), podendo aumentar com bônus previstos no acordo.

Ferraresi, de 27 anos, perdeu espaço no São Paulo nesta temporada e disputou apenas cinco partidas em 2026. Diante do cenário, o Tricolor paulista optou por liberar o defensor para buscar mais minutos em campo em outro clube.

Com a chegada do venezuelano, o Botafogo reforça o sistema defensivo para a sequência da temporada tendo em vista que o atual treinador Anselmi utiliza uma formação com três zagueiros.