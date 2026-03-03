Botafogo arranca empate no Equador e decide vaga em casa pela Libertadores

Matheus Martins marcou o gol que deu o empate ao Botafogo e uma maior tranquilidade para o jogo de volta - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Em duelo de ida válido pela terceira fase preliminar da Libertadores, o Botafogo empatou com o Barcelona SC em 1 a 1 na noite desta terça-feira (3), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, deixando a decisão para o jogo de volta, no Rio de Janeiro.

O confronto começou sob pressão dos donos da casa, que abriram o placar ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, o paraguaio Héctor Villalba aproveitou falha na marcação e finalizou para o fundo da rede, colocando o Barcelona na frente.

No entanto, o Botafogo mostrou resiliência na etapa final. Depois de intensificar a presença ofensiva, o Alvinegro chegou ao empate com Matheus Martins, que recebeu em boa posição e não desperdiçou, deixando o marcador em 1 a 1.

A igualdade fora de casa foi boa para o time brasileiro, que controlou boa parte da posse de bola e agora decide a vaga à fase de grupos da Libertadores no Estádio Nilton Santos, no próximo dia 10 de março. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Com o resultado, o Botafogo mantém esperanças de avançar na competição continental. Sem jogos mo Brasileiro, o Alvinegro vai se preparar exclusivamente durante a semana para a decisão contra o Barcelona.