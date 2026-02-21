Botafogo oficializa contratação de Cristian Medina até 2029

Medina chega para a vaga deixada por Marlon Freitas, que se transferiu para o Palmeiras - Foto: Botafogo

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (20) a contratação do volante argentino Cristian Medina, de 23 anos, para reforçar o meio-campo da equipe na temporada de 2026. O jogador assinou contrato válido até o final de 2029.

O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais e antecipado por uma publicação do proprietário da SAF alvinegra, John Textor. Medina chega ao clube como um dos principais reforços desta janela de transferências, após longa negociação que vinha se arrastando por mais de dois meses.

As tratativas estavam em curso desde dezembro, mas sofreram atrasos em grande parte devido ao chamado transfer ban imposto à equipe carioca pela FIFA, que limitou a possibilidade de registrar novos atletas até começar a ser liberado no início de fevereiro. Com a resolução dessa pendência, o Botafogo intensificou as conversas e finalmente fechou com o jogador.

O argentino se despediu oficialmente do Estudiantes de La Plata e está previsto para desembarcar no Rio de Janeiro ainda neste fim de semana, quando fará exames médicos e se apresentará ao clube.

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, Medina ganhou destaque no futebol argentino e foi um dos principais nomes do Estudiantes, com mais de 40 jogos pela equipe e participações importantes em competições nacionais.