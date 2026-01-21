Fim da novela; Fluminense acerta contratação de Savarino

Depois de uma longa novela iniciada ainda em 2025, o Fluminense finalmente acertou a contratação de Jefferson Savarino, do Botafogo. O jogador vai assinar um contrato de 4 anos com o Tricolor. Como parte do negócio, o jovem Wallace Davi vai para o Glorioso.

O retorno das negociações partiu do próprio atleta. Ele se reuniu com a diretoria Alvinegra e informou que estava finalizando sua transferência para o Tricolor. Savarino, que estava relacionado para a partida de hoje contra o Volta Redonda, foi retirado da lista.

O contrato de Savarino com o Fluminense será de 4 anos. Ele chega ao Tricolor nesta quinta-feira (21), fará exames médicos e assinará o compromisso. O meio deve começar a treinar com o grupo na sexta.

Leia também

➣ Anvisa proíbe venda de 'caneta emagrecedora' do Paraguai

➣ Atlas: levantamento aponta Lula na liderança em todos os cenários do primeiro turno

Na negociação entre os clubes, que já estava acertada há cerca de um mês, o Fluminense vai ceder o jovem Wallace Davi ao Glorioso e ainda vai pagar uma pequena quantia que não foi divulgada.

No Fluminense, Savarino vai encontrar seu parceiro de seleção venezuelana Solteldo.

O Botafogo, por sua vez, pode ter problemas para inscrever o meio campo Wallace Davi. O Glorioso segue na lista de transfer ban da Fifa e está impedido de inscrever novos jogadores.