Botafogo perde para o São Paulo e é eliminado da Copinha de Juniores

O Botafogo se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira (19) ao perder por 3 a 1 para o São Paulo, em partida válida pelas quartas de final. O time carioca até tentou equilibrar o jogo, mas acabou sofrendo com a força do adversário, que decidiu a classificação nos momentos finais. O gol alvinegro foi marcado por Arthur Izaque, já no segundo tempo, quando o placar já era desfavorável.

A campanha do Botafogo na Copinha teve pontos positivos e mostrou um time competitivo ao longo do torneio. Na fase de grupos, a equipe fez boas partidas e avançou com méritos. No mata-mata, passou por um confronto difícil decidido nos pênaltis, mostrando raça e poder de superação, características que marcaram o desempenho dos jovens jogadores durante a competição.

Contra o São Paulo, porém, o Botafogo encontrou mais dificuldades. O time até tentou jogar de igual para igual, mas sofreu com erros defensivos e teve pouca eficiência no ataque. Mesmo com a reação no segundo tempo, o gol marcado não foi suficiente para mudar o rumo da partida, e o Tricolor paulista aproveitou melhor as chances que teve.

Com a eliminação, o Botafogo agora volta suas atenções para a sequência da temporada de base e para o Campeonato Carioca, onde até o momento o Glorioso usa seu elenco sub-20.