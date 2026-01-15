Botafogo vence a Portuguesa por 2 a 0 e estreia com o pé direito no Carioca

O Botafogo iniciou sua caminhada no Campeonato Carioca com vitória. Na noite desta quinta-feira, o Alvinegro bateu a Portuguesa por 2 a 0, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, em partida marcada pela boa organização da equipe e pelo destaque dos jovens jogadores utilizados na estreia.

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque, mas encontrando dificuldades para criar chances claras de gol. Botafogo e Portuguesa chegaram a balançar as redes, porém ambos os lances foram anulados por impedimento. A equipe alvinegra teve maior posse de bola, enquanto a Lusa apostou em jogadas rápidas para surpreender.

Na etapa final, o Botafogo voltou mais agressivo e abriu o placar logo aos sete minutos. Após falta dentro da área, o árbitro marcou pênalti, convertido com tranquilidade por Caio Valle, sem chances para o goleiro da Portuguesa. O gol deu mais controle ao time visitante, que passou a administrar o jogo com troca de passes e boa postura defensiva.

A Portuguesa tentou reagir e adiantou suas linhas, mas esbarrou na solidez defensiva do Botafogo. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Lucas Camilo aproveitou espaço na entrada da área e finalizou de longe para marcar o segundo gol, selando a vitória alvinegra.

A partida também foi marcada pela utilização de um time majoritariamente formado por atletas da base do Botafogo, muitos deles recém-saídos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo jovens, os jogadores mostraram maturidade, organização tática e personalidade para garantir os três pontos fora de casa.

Com o resultado, o Botafogo começa o Campeonato Carioca somando três pontos e ganha confiança para a sequência da competição. Já a Portuguesa sai de campo sem pontuar, mas com atuação competitiva diante de um adversário tradicional do futebol carioca.