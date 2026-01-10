Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo tem cinco jogadores iniciando 2026 em seu último ano de contrato

Peças importantes do elenco Alvinegro começam temporada em reta final de contrato

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de janeiro de 2026 - 17:13
Alex Telles é um dos nomes que está em seu último ano de contrato com o Botafogo
O Botafogo entra em 2026 com cinco atletas no último ano de contrato. São eles: Alex Telles, Barboza, Allan, Bastos e Marçal.

Aos 37 anos, Marçal teve esse último ano de vínculo renovado nas últimas semanas. Barboza já possui conversas para renovar o contrato até 2028.

Porém, os representantes do zagueiro argentino e a diretoria Alvinegra ainda não se acertaram no que diz respeito ao salário. A pedida do staff de Barboza está distante do que o Botafogo pode pagar.

Telles, Allan e Bastos são os próximos da lista. O clube, no entanto, não tem pressa para negociar já que eles só podem assinar um pré-contrato com outra equipe no meio do ano.

Inicialmente, o Glorioso tinha o planejamento de resolver as pendências ainda na reta final de 2025, no entanto, com a saída de Davide Ancelotti, recalculou a rota para focar na chegada do novo treinador.

Com a chegada de Martín Anselmi, que manifestou satisfação com as peças que encontrou no elenco, a expectativa é que haja um esforço para manter a base do time.

