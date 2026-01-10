Botafogo tem cinco jogadores iniciando 2026 em seu último ano de contrato
Peças importantes do elenco Alvinegro começam temporada em reta final de contrato
O Botafogo entra em 2026 com cinco atletas no último ano de contrato. São eles: Alex Telles, Barboza, Allan, Bastos e Marçal.
Aos 37 anos, Marçal teve esse último ano de vínculo renovado nas últimas semanas. Barboza já possui conversas para renovar o contrato até 2028.
Porém, os representantes do zagueiro argentino e a diretoria Alvinegra ainda não se acertaram no que diz respeito ao salário. A pedida do staff de Barboza está distante do que o Botafogo pode pagar.
Telles, Allan e Bastos são os próximos da lista. O clube, no entanto, não tem pressa para negociar já que eles só podem assinar um pré-contrato com outra equipe no meio do ano.
Inicialmente, o Glorioso tinha o planejamento de resolver as pendências ainda na reta final de 2025, no entanto, com a saída de Davide Ancelotti, recalculou a rota para focar na chegada do novo treinador.
Com a chegada de Martín Anselmi, que manifestou satisfação com as peças que encontrou no elenco, a expectativa é que haja um esforço para manter a base do time.