Martín Anselmi chega ao Rio para comandar o Botafogo
Treinador argentino será o substituto de Davide Ancelotti no comando do Glorioso
Martín Anselmi, novo treinador do Botafogo, já chegou ao Rio de Janeiro. Ele desembarcou na madrugada deste sábado (03) no Aeroporto do Galeão.
Funcionários do Glorioso receberam o comandante argentino e o levaram pra um hotel na Zona Oeste da cidade.
“O Botafogo é um clube grande, com uma grande torcida, e isso foi uma parte para eu ter aceitado ir ao Rio. Podem esperar uma equipe que compete. Nossa imagem dentro de campo é competir. Como falei na equipe anterior, nossa equipe vai atacar”, prometeu Anselmi logo após sua chegada ao Rio.
O acordo entre o Botafogo e seu novo comandante vai até o final de 2027. Ele chega para substituir o italiano Davide Ancelotti. Anselmi e boa parte do grupo se apresentam no dia 4, no Espaço Lonier, CT do Alvinegro.
Antes do Botafogo, Anselmi comandou Unión La Calera (CHI), Independiente del Valle (EQU), Cruz Azul (MEX) e, mais recentemente, o Porto (POR), entre fevereiro e junho do ano passado. Ele já trabalhou no Brasil como auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Internacional, em 2021.
Agora, Anselmi e o Botafogo tem cerca de 11 dias para trabalhar até o início da temporada 2026. Dia 15, o clube enfrenta a Portuguesa-RJ na estreia do Carioca. Duas semanas depois, encara o Cruzeiro já pelo Brasileirão.